Izquierdo: Vormer verdient Gouden Schoen

Eerder deze week publiceerden we een video waarin we aan enkele nieuwsankers vroegen wie voor hen de Gouden Schoen mag winnen. Zowel Stef Wauters als Peter Morren vinden dat Ruud Vormer die eer mag toekomen. Ook voor de winnaar van vorig jaar, José Izquierdo, is Ruud Vormer de topfavoriet. “Hij speelt al verschillende jaren op een hoog niveau, heeft het meeste assists op zijn naam en scoort veel doelpunten.”

“Joske” Izquierdo was vorig seizoen dé publiekslieveling bij Club. Na een knap seizoen, waarin hij de Gouden Schoen won, werd hij weggekaapt door het Engelse Brighton and Hove Albion voor maar liefst 15 miljoen euro.