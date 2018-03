Iniesta is fit voor match tegen Chelsea

Goed nieuws voor Barcelona: Andres Iniesta is fit voor de terugwedstrijd in de terugwedstrijd tegen Chelsea. De aanvoerder van de Spaanse grootmacht is hersteld van de blessure in de linkerdij die hij tien dagen geleden opliep.

Iniesta blesseerde zich op 4 maart in de competitiematch tegen Atletico (1-0) en stond sindsdien aan de kant. Aanvankelijk ging de Catalaanse pers uit van een afwezigheid van drie weken, maar dinsdag kon Iniesta de groepstraining gewoon afwerken. Barça-coach Ernesto Valverde nam de middenvelder vervolgens op in zijn achttienkoppige selectie, net als Thomas Vermaelen.

Ook Lionel Messi stond opnieuw op het trainingsveld. Messi werd dit weekend voor de derde keer vader en liet de competitiewedstrijd tegen Malaga aan zich voorbijgaan. Maar na de geboorte van z'n zoontje Ciro is Messi nu opnieuw paraat om Chelsea partij te geven.