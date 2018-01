IJsberen op stage bij KV Kortrijk

KV Kortrijk blijft als enige Belgische eersteklasser in eigen land voor de voorbereiding op de tweede seizoenshelft. De Kerels werken een korte stage van drie dagen af in Nieuwpoort en trotseren daarbij zelfs de Noordzee.

Hoe echte Kerels de stage inzetten. pic.twitter.com/3AcAh2Co7T — KV Kortrijk (@kvkofficieel) 4 januari 2018

Voor KVK is hun verblijf in Nieuwpoort geen echte stage, maar eerder een teambuilding. Trainer Glen De Boeck vertelde aan Het Laatste Nieuws dat ze geen voetbal meenemen naar zee, wel een psycholoog. Pas maandag begint de club aan de sportieve voorbereiding op de rest van het seizoen met onder meer de halve finales in de Beker van België eind deze maand.