Hugo Broos sportief directeur KVO

KV Oostende pakt uit met een verrassing van formaat. De kustploeg stelt Hugo Broos voor als nieuwe sportief directeur. Hij volgt bij KVO Luc Devroe op die zo goed als zeker bij Anderlecht aan de slag gaat.

Voor Broos wordt het op 65-jarige leeftijd een opvallende carrièreswitch. "Het klopt dat ik nooit eerder actief was in deze functie", vertelt Broos, "maar ik ben al lang genoeg actief in de voetbalwereld en heb ook mijn relaties."

"Wou niet zomaar ergens beginnen"

Na zijn eigen profcarrière, waarin hij speelde voor Anderlecht en Club Brugge, kende Broos een rijkgevulde trainerscarrière. Hij werd onder meer twee keer kampioen met Club Brugge, een keer met Anderlecht en vorig jaar won hij nog de Africa Cup met Kameroen.

"Na mijn vertrek bij Kameroen keek ik wat de kat uit de boom. Ik wou niet zomaar ergens beginnen. Het moest een project zijn waar ik me voor honderd procent in kan vinden. Dat project is er nu met KVO. Het is een ambitieuze club met een nieuwe voorzitter die zich volledig wil geven en een algemeen directeur (Patrick Orlans) die ik al jaren ken."

"Gaan volgend seizoen voor play-off 1"

Nu moet Broos het sportieve beleid bij KV Oostende in goede banen gaan leiden. "Er staat hier al iets op poten en daar kunnen we verder op bouwen. De komende weken zal ik vooral luisteren en observeren en daarna maken we een grondige analyse van de spelerskern. Alle contracten zullen tegen het licht worden gehouden en volgend seizoen starten we met de ambitie om opnieuw mee te strijden voor play-off 1."