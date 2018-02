Hier gaat Usain Bolt voetballen

Usain Bolt heeft zoals aangekondigd zijn voetbalplannen voorgesteld. De beste sprinter aller tijden zal op zaterdag 10 juni deelnemen aan Soccer Aid, een wedstrijd ten voordele van Unicef. Bolt leidt dan een internationale selectie tegen een Brits sterrenteam. De match gaat door op Old Trafford, het legendarische stadion van Manchester United.

Bolt maakte maandag bekend dat hij bij een voetbalploeg had getekend. Velen dachten aan Miami, de nieuwe MLS-ploeg van David Beckham, maar het gaat dus om een wedstrijd voor het goede doel.

Op 10 juni is Bolt kapitein van een team vol internationale voetbalsterren en beroemdheden. Tegenstander is een Brits sterrenteam met zanger Robbie Williams als aanvoerder.

Excited to announce that I will be playing in @socceraid for @UNICEF_uk 2018 at Old Trafford on Sunday 10th June. Make sure you're ready @robbiewilliams! pic.twitter.com/t2sDB1iLP8

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 27 februari 2018