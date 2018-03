Hazard verdedigt keuze Carrasco

Eden Hazard begrijpt de keuze van Yannick Carrasco om naar China te verhuizen. De Chelsea-aanvaller verdedigde de beslissing in een interview aan La Dernière Heure. “Het is beter om in China te spelen, dan op de bank te zitten bij Atlético”, aldus Hazard.

Carrasco verruilde samen met ploegmaat Nicolas Gaitan Atlético Madrid voor Chinese promovendus Dalian Yifang. De transfer werd meteen gezien als het einde bij de nationale ploeg voor Carrasco. Maar Eden Hazard begrijpt de beslissing van de Rode Duivel: “Deze keuze lijkt vreemd, maar het heeft zijn redenen. Het wereldkampioenschap begint al binnen drie maanden. In zo’n korte tijd verlies je je voetbalniveau niet”, zegt Hazard.

A new adventure begins for me at club Dalian Yifang : new encounters, new challenges, new projects.

Thank you all for these wonderful years at the Atlético Club of Madrid! #THANKYOU #SOMUCH #NewBegining pic.twitter.com/8bPF4nKazB