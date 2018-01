Hazard scoort twee keer voor Chelsea

Eden Hazard heeft Chelsea deze namiddag met twee goals langs Brighton & Hove Albion geleid. De Engelse kampioen won met 0-4. Ook Michy Batshuayi en Charly Musonda lieten zich opmerken: ze waren allebei goed voor een assist. Thibaut Courtois was er niet bij door een enkelblessure.

Eden Hazard maakte al vroeg het verschil voor Chelsea. Na amper drie minuten tijd kwam een voorzet van Victor Moses met een gelukje tot bij Hazard en die fusilleerde ex-Clubdoelman Mathew Ryan. Voor Hazard was het meteen z’n 100e competitiedoelpunt in z’n carrière. Z’n 64e voor Chelsea en hij had er al 36 met Lille in de Ligue 1.

Twee minuten en vijftig seconden, meer heeft @HazardEden10 niet nodig voor z'n ste competitiegoal (64 voor Chelsea, 36 voor Lille) pic.twitter.com/7J7WF5YwRg — Play Sports (@playsports) 20 januari 2018

Door de schorsing van vaste diepe spits Alvaro Morata mocht Michy Batshuayi voor het eerst in drie maanden nog eens aan een competitiewedstrijd beginnen. En ook hij kon zich tonen: na amper zes minuten legde hij met een subtiel hakje de bal perfect klaar voor Willian die zo de 0-2 kon maken.

Op het einde van de tweede helft maakte Hazard z’n tweede van de middag, z’n 8e competitiedoelpunt van het seizoen. Tien minuten voor tijd kreeg ook Charly Musonda Junior wat speeltijd van Antonio Conte. En ook Musonda liet zich positief opmerken. Met een knappe dieptepass lag hij mee aan de basis van de 0-4 van Victor Moses. Na de wedstrijd liet man van de match Eden Hazard nog z'n goed hart zien: hij gaf z'n truitje aan een jonge Chelsea-fan.