Hazard schittert tegen West Brom

Chelsea won gisteren nog eens van West Bromwich Albion in de Premier League. De stand was uiteindelijk 3-0, waarvan Hazard twee goals scoorde. Na twee wedstrijden verlies, klimt Chelsea eindelijk terug omhoog in het klassement.

Hazard was gisteren de man van de wedstrijd. Met twee doelpunten dirigeerde hij Chelsea naar een overwinning. Hij opende de score in de 25e minuut na een knappe één-twee met Giroud.

In de tweede helft bracht de Rode Duivel de stand op 3-0 met een fraai schot in de korte hoek. Conte’s elftal had uiteindelijk weinig moeite met de bezoekers.

Kappen en knallen zoals alleen @hazardeden10 dat kan pic.twitter.com/5upbBkSYzV — Play Sports (@playsports) 13 februari 2018

Vierde plaats

De Blues tanken zo terug zelfvertrouwen voor aankomend duel tegen FC Barcelona in de Champions League volgende week dinsdag. Tottenham zakt terug naar vijfde positie, terwijl Chelsea de vierde plaats afsnoept. Manchester City blijft leider in de Premier League met 72 punten.