Hazard: "Real? In voetbal weet je nooit"

Eden Hazard heeft in een interview met Marca TV te kennen gegeven dat hij een vertrek naar Real Madrid niet uitsluit. Vooral de interesse van zijn idool Zinédine Zidane vleit hem. De Rode Duivel benadrukt wel dat hij het nog steeds naar zijn zin heeft bij Chelsea.

“Ik herinner me nog, tien jaar geleden, dat Zidane het voor het eerst over mij had. Dat was ongelofelijk. Hij was mijn idool toen ik jong was. Ik heb duizenden video’s over hem bekeken en nu is hij trainer bij één van de grootste clubs ter wereld.”

Veel mensen zouden de 27-jarige Belg graag zien schitteren in een shirt van Real, en ook Hazard zelf sluit een transfer naar de Koninklijke niet per definitie uit. “In voetbal weet je nooit. Maar ik ben gelukkig bij Chelsea en focus mij op mijn taak ginder.”

Bekijk hier het volledige interview:

http://www.marca.com/en/football/real-madrid/2018/02/09/5a7cc3d6e5fdead1...