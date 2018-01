Hazard en De Bruyne in UEFA Team of the Year

Eden Hazard en Kevin De Bruyne zijn door meer dan 8,7 miljoen fans verkozen tot basisspelers in het UEFA Team of the Year 2017. Real Madrid domineert het elftal met liefst vijf spelers.

Het Team of The Year bestaat uit de volgende elf namen.

Doelman: Buffon (Juventus)

Verdedigers: Dani Alves (PSG), Sergio Ramos (Real Madrid), Chiellini (Juventus), Marcelo (Real Madrid)

Middenvelders: De Bruyne (Manchester City), Kroos (Real Madrid), Modric (Real Madrid)

Aanvallers: Hazard (Chelsea), Messi (Barcelona), Ronaldo (Real Madrid)