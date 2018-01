Hazard: "Chelsea verlaten? Nooit!"

Heel wat topvoetballers vermaakten zich donderdag met een avondje NBA in de O2 Arena in Londen. Onder hen Rode Duivels Kevin De Bruyne en Eden Hazard. Die laatste krijgt van een supporter de opmerking om Chelsea niet te verlaten. Het antwoord van Hazard? “Nooit!”

Eden Hazard tells a fan at #NBALondon that he will NEVER leave Chelsea! pic.twitter.com/EO6iN1js4T