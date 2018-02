Hazard beste dribbelaar in Europa

Eden Hazard is volgens de statistieken de beste dribbelaar in Europa op dit moment. Hij laat een indrukwekkend lijstje van spelers als Lionel Messi, Neymar en Douglas Costa achter zich. Ook Mousa Dembélé staat in het rijtje.

Het aantal succesvolle dribbels van Eden Hazard heeft op dit moment een piek bereikt. De Rode Duivel voert elke veertien minuten een dribbel uit en 80,4% van die dribbels zijn succesvol. Neymar daarentegen dribbelt wel vaker dan Hazard, maar met minder succes dan de Belg. Als er dus naar efficiëntie wordt gekeken, is Hazard de beste op dit moment.

