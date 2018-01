Hanni dicht bij Spartak, Morioka naar RSCA

Sofiane Hanni staat op het punt om een contract te tekenen bij de Russische landskampioen Spartak Moskou. Hij legt op dit moment z'n medische testen af, dat bevestigd Anderlecht aan VTM NIEUWS. De Japanner Ryota Morioka wordt zo goed als zeker de opvolger van Hanni bij paars-wit.

Dirk Huyck, de voorzitter van Waasland-Beveren, zegt aan VTM NIEUWS dat Morioka gisteren te kennen heeft gegeven de club te willen verlaten. De speler en Anderlecht hebben een akkoord, met Waasland-Beveren zelf is er nog geen overeenkomst.

Op een Russische Twitterpagina circuleert een foto waaruit moet blijken dat de Algerijn een contract bij Spartak Moskou tekent. Maar al snel kwam Hanni zelf met een andere boodschap. "Kijk naar de datum, wees niet dom." De transfer is duidelijk nog niet rond.

Just watch the date guys. Don’t be stupid!! pic.twitter.com/4acLOnvShI