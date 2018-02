Hanni definitief naar Spartak Moskou

Twee dagen geleden leek de transfer van Sofiane Hanni naar Spartak Moskou in kannen in kruiken, maar toch moesten we nog even wachten op de bevestiging. Nu heeft de Russische kampioen Spartak Moskou dan toch de komst van de Anderlecht-speler bekend gemaakt. Hanni tekent er een contract voor 3,5 jaar.

Maandag circuleerde er op Twitter een foto van Hanni die z'n contract leek te tekenen. Maar de Algerijn ontkende de overgang al snel via z'n eigen Twitteraccount. Anderlecht bevestige wel dat Hanni maandag in Rome z'n medische testen aan het afleggen was. Nu is de deal dus helemaal rond. Anderlecht zou tussen de 7 en de 8 miljoen euro krijgen voor z'n spelmaker.

Het is geen verrassing dat Hanni deze winter vertrekt uit het Astridpark. De kapitein was niet geliefd bij het publiek en werd regelmatig uitgefloten. Toch was hij in 86 wedstrijden goed voor 23 goals en 25 assists. Vorig seizoen won Hanni met Anderlecht ook de landstitel.