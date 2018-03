Haalt Man United nog eens kwartfinale?

Rode Duivels Romelu Lukaku en Marouane Fellaini spelen met Manchester United dinsdag de terugwedstrijd in de achtste finale van de Champions League tegen Sevilla. Tijdens de heenmatch vielen er geen goals en dat was vooral te danken aan een sterk keepende David De Gea. Sevilla creëerde maar liefst 22 kansen terwijl Man U het moest doen met drie.

Beide ploegen hadden elkaar voor de heenmatch nooit eerder ontmoet in een Europees toernooi. Sevilla begon het best aan de wedstrijd met verzorgde combinaties in tegenstelling tot bij United. De ploeg van José Mourinho speelde stroef en mocht uiteindelijk blij zijn met een scoreloos gelijkspel.

Manchester United kan wel weer rekenen op Marouane Fellaini voor de terugwedstrijd tegen Sevilla. De Rode Duivel was een tijd out met een knieblessure maar vierde afgelopen weekend zijn rentree tegen Liverpool met een invalbeurt. De vraag is of Mourinho hem dinsdag wel in de basis zal zetten. In de Premier League zette Man U een mooie reeks neer met overwinningen tegen Chelsea, Crystal Palace en Liverpool.

Sevilla kon dus ondanks de vele kansen niet scoren in de heenwedstrijd, maar de manier waarop de ploeg speelde moet toch voor vertrouwen zorgen bij de Spanjaarden. Dat zal nodig zijn want op Old Trafford zal er gescoord moeten worden willen ze de kwartfinales bereiken. In La Liga won Sevilla tweemaal, maar verloor het ook twee keer waardoor het uitzicht op een nieuwe deelname aan de Champions League moeilijk wordt. Jesus Navas is geblesseerd en geraakt niet fit voor dinsdagavond.

"Marcus is 20 years old and I'm really pleased with him," says Jose, on @MarcusRashford. "Does he play every match from the start? No, of course not. But he's a player that we trust and I'm really happy." #MUFC pic.twitter.com/0BmWLw2oYE — Manchester United (@ManUtd) 12 maart 2018

Nainggolan tegen Shakhtar

Nog dinsdagavond speelt een andere Rode Duivel Radja Nainggolan tegen Shakhtar Donetsk. AS Roma keerde uit Oekraïne terug met een 2-1 nederlaag. Nainggolan lijkt net op tijd weer in vorm te zijn. Hij was afgelopen weekend in de 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Torino goed voor twee assists.

Manchester United – Sevilla is dinsdag live te volgen bij Q2 vanaf 20u15.