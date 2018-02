Grootste opkomst ooit voor jeugdwedstrijd

De UEFA Youth League-wedstrijd tussen de U19 van FK Krasnodar en Real Madrid staat vanaf nu bekend als de drukst bijgewoonde jeugdwedstrijd ooit. Er kwamen woensdag maar liefst 35.000 supporters opdagen voor het duel. Het vorige record stond op naam van Anderlecht (12.871), maar dat is nu dus ruimschoots overschreden.

De U19 van de Koninklijke staan onder de hoede van Real Madridlegende José María Gutiérrez Hernández, oftewel Guti. De Spanjaard is duidelijk nog steeds een graag geziene gast in Rusland, want er kwamen ongelofelijk veel supporters opdagen voor de wedstrijd. Zijn ploeg haalde het uiteindelijk na strafschoppen en kwalificeerde zich zo voor de kwartfinale van de UEFA Youth League.