Giggs nieuwe bondscoach Wales

Ryan Giggs tekende vandaag een vierjarig contract als bondscoach van Wales. De 44-jarige Welshman volgt zo Chris Coleman op, die er niet in slaagde om zich te kwalificeren voor het WK 2018 in Rusland.

Giggs stond al geruime tijd op de radar van de Welshe voetbalbond en was dé favoriet voor de rol van bondscoach. Hij wil er nu alles voor geven om samen met zijn ploeg de poulefasen van het EK 2020 te halen.

In zijn laatste seizoen als profvoetballer werkte Giggs bij Manchester United al als assistent-manager van David Moyes, en na diens ontslag was hij nog twee jaar actief als hulptrainer van Louis Van Gaal. Hij verliet de club in de zomer van 2016 toen José Mourinho de touwtjes in handen nam.