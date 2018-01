Gent zet leider Club Brugge opzij met 2-0

AA Gent heeft leider Club Brugge zijn eerste nederlaag aangesmeerd sinds 25 oktober. De Buffalo’s wonnen met 2-0 en boeken zo hun achtste thuiszege op rij in de competitie. In de stand springt Gent opnieuw over Antwerp naar de vierde plaats. Het verschil met leider Club Brugge is achttien punten.

Club begon gretig aan de wedstrijd, maar al snel trok Gent het initiatief naar zich toe. Sylla kreeg twee grote kansen om de score te openen, maar faalde in de afwerking. Voor Club Brugge was het een van de mindere eerste helften van het seizoen.

Na de pauze leek Club beter te gaan spelen, maar voor veel gevaar zorgde dat niet. Het doelpunt viel deze keer wel aan de overkant. Andrijasevic kopte Gent op voorsprong en twaalf minuten voor tijd werd het ook nog 2-0. Gigot miste eerst vanop de stip, Kalu tikte de bal in de herneming binnen.

In de stand wordt AA Gent opnieuw vierder. Club Brugge mist de kans om verder uit te lopen. Anderlecht kan straks tot op tien punten komen.