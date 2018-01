Gent sterker in top 6 na zege tegen Lokeren

AA Gent heeft vanavond de slotwedstrijd van de 22e speeldag in de Jupiler Pro League gewonnen met 3-0 van Sporting Lokeren. Met die zege zet Gent zich steviger in de top zes.

In de derby kwamen de Gentenaars op slag van rusten uit het niets 1-0 voor via een owngoal van Jakov Filipovic, die een trap van Roman Yaremchuk in doel verlengde. Na de pauze zette Yaremchuk zelf de 2-0 op het scorebord. Een opsteker voor de Buffalo's, die voor de pauze Anders Christiansen zagen uitvallen met een kuitblessure. In de slotfase maakte invaller Giorgi Chakvetadze (86.) er nog 3-0 van.

Vierde plaats

Dankzij de tiende zege van het seizoen doet Gent een uitstekende zaak in de stand. Met 35 punten komen ze op gelijke hoogte van Antwerp, maar met één gewonnen wedstrijd meer op de teller is de vierde plaats voor de Oost-Vlamingen. Lokeren blijft op drie na laatste met 24 punten.

Ook Anderlecht deed vandaag goede zaken met een 0-1 zege in de topper tegen tien Genkenaren. Voor de regerende kampioen was het de derde 1-0 zege op rij sinds de 5-0 pandoering van eind vorig jaar op bezoek bij Club Brugge.

Genk mist kans

Blauw-zwart kwam vanmiddag bij Antwerp niet verder dan een 2-2 gelijkspel en ziet Anderlecht zo naderen tot op elf punten. Ook Charleroi knabbelde wat van zijn achterstand af en is eerste achtervolger met negen punten minder dan de West-Vlamingen. Genk is pas negende en miste een uitstekende kans om de top zes binnen te dringen. Voor de Limburgers zal het nog bikkelen worden om dit seizoen Play-off I te halen.