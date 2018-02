Gent raakt thuis niet voorbij KV Mechelen

KAA Gent is vandaag in eigen huis niet verder geraakt dan een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen. De Buffalo’s leden voor het eerst sinds de aanstelling van trainer Yves Vanderhaeghe thuis puntenverlies. Ze slagen er zo niet in om voor de elfde keer op rij te winnen in de Ghelamco Arena.

De wedstrijd begon dramatisch voor KAA Gent, want het kwam na amper twee minuten al op achterstand. Tainmont tikte de eerste kans voor KV Mechelen binnen na een voorzet van Mats Rits. Na 19 minuten zag de situatie er nog slechter uit voor de Buffalo’s. Bandé stuurde Cobbaut diep en de linksachter van Malinwa schoot op doel. Doelman Kalinic kon in eerste instantie het schot nog pareren, maar in de rebound plaatste een goed gevolgde Rits de bal in het doel.

Na de rust kwam Gent gretiger uit de kleedkamer. In de 57ste minuut zette Bagayoko voor vanop rechts, waarop de ingelopen Janga knap binnenkopte. De Buffalo's hadden vertrouwen getankt uit de aansluitingstreffer en begonnen met meer druk naar voren te spelen. De agressievere aanpak van de Buffalo’s loonde, want in de 72ste minuut bracht Jaremtsjoek zijn ploeg op gelijke hoogte. Gent kreeg nadien nog de beste kansen, maar kwam niet meer tot scoren.

Yves Vanderhaeghe en de zijnen blijven zo steken op een 2-2 gelijkspel tegen Malinwa. De Buffalo's naderen een puntje tot op Anderlecht, maar blijven wel vierde in het klassement. KV Mechelen breidt met het gelijkspel de voorsprong uit op Eupen, de laatste in de stand. De ploeg uit de Oostkantons volgt nu op 2 punten.