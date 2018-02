Genk wint van Zulte Waregem met 3-1

Op de 26e speeldag van de Jupiler Pro League heeft KRC Genk met 3-1 gewonnen van Zulte Waregem. Voor Genk is het de eerste keer sinds oktober dat het in eigen huis een competitieduel wint.

Na achttien minuten spelen was het raak voor Genk. Een flaterende Brian Hamalainen zag zijn pass in de voeten van Nikos Karelis terechtkomen. De Griek raakte in twee pogingen voorbij doelman Sammy Bossut.

Strafschop

Op het halfuur stopte doelman Danny Vukovic kersverse Zulte-aanwinst Theo Bongonda foutief af, wat Zulte Waregem een penalty opleverde. Hamdi Harbaoui zette die succesvol om en maakte zo gelijk. Vukovic redde nog enkele keren het hachje van Genk, dat met 1-1 de rust inging.

In de 58e minuut stuurde Alejandro Pozuelo Karelis diep. Die laatste zette voor en bereikte Thomas Buffel, die ter hoogte van de tweede paal een heerlijke volley binnen pegelde. Een tiental minuten later redde de Genkse verdediger Joseph Aidoo nog een schot van Harbaoui van de lijn.

Pozuelo pikte in de blessuretijd nog een doelpuntje mee. Zijn schot vanuit de tweede lijn ging via de linkerpaal binnen.

Thuiszege sinds oktober

Genk wint zo voor het eerst sinds oktober nog eens voor eigen fans in een competitieduel. In het klassement staan de Genkenaren met 37 punten op de 6e plek. Zulte Waregem is 12e met 28 punten. Tijdens de wedstrijd werd bekend dat CEO Patrick Janssens volgend seizoen opgevolgd wordt door Erik Gerits.