Genk verslaat Antwerp met 4-0

Racing Genk heeft Antwerp verslaan met 4-0. Genk klimt naar de vijfde plaats in de stand doet een goede zaak voor play-off 1. Antwerp zakt naar de zevende plaats.

Racing Genk heeft de 28e speeldag geopend met een 4-0 zege tegen Antwerp. Bij de rust was het 1-0. Ruslan Malinovskyi (5e), Alejandro Pozuelo (78e), Nikos Karelis (85e) en Dieumerci Ndongala (89e) scoorden.

Rode kaart

Antwerp speelde meer dan een helft met tien. Dylan Batubinsika werd in de 37e minuut met rood naar de kant gestuurd.

Genk en Antwerp hadden voor de wedstrijd allebei 38 punten en vochten een rechtstreeks duel voor een plaats in de top zes uit. Dankzij de zege wipt Genk voorlopig over Kortrijk naar de vijfde plaats. Antwerp, dat in 2018 nog niet kon winnen, is zevende.