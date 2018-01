Genk-spits Karelis in ziekenhuis

Nikos Karelis is in het ziekenhuis beland tijdens de stage met zijn club KRC Genk. De spits heeft last van bloedklontertjes in de longen en moet twee nachten in het ziekenhuis verblijven ter controle

“Nikos Karelis was vandaag niet bij de ploeg tijdens de ochtendtraining”, laat KRC Genk weten in een persbericht. “Hij kreeg vannacht pijn in de borststreek en ging vanmorgen ter controle naar het ziekenhuis. Daar bleek dat hij opnieuw last heeft van longembole, bloedklontertjes in de longen. Iets wat hem eerder ook al even aan de kant hield.”

Er is evenwel geen gevaar voor Karelis, die nu medicatie toegediend krijgt en twee nachten in het ziekenhuis blijft. De Genk-spits mag wel niet vliegen en keert vanuit Spanje met de wagen terug naar België.