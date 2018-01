Genk ontbindt contract Buyens

KRC Genk heeft het contract van Yoni Buyens in overleg ontbonden, maakt het Belang van Limburg bekend. De 29-jarige middenvelder mag tijdens de winter op zoek naar een nieuwe club.

In de zomer van 2015 kwam Buyens over van Standard en tekende een driejarig contract bij de Limburgers. Veel genot had de middenvelder daar niet van. Na een uitleenbeurt aan Westerlo vorig jaar, moest Buyens dit jaar zijn conditie onderhouden bij de beloften.

Intussen heeft Buyens naar eigen zeggen al verkennende gesprekken met drie clubs, waaronder één uit België en twee uit het buitenland. “De honger om mij te bewijzen is nog nooit zo groot geweest”, zegt Buyens in HBVL.