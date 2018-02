Genk houdt Club op 2-2

Club Brugge heeft al voor de vierde wedstrijd op rij niet kunnen winnen in de competitie. In eigen huis speelde het 2-2 en zo kan de leider voor de vierde wedstrijd op rij niet winnen.

Het waren de bezoekers uit Genk die het best aan de wedstrijd begonnen. Karelis opende al snel de score, maar Club reageerde meteen. Diaby zocht en vond de strafschop. Vanaken zette de penalty om.

In de tweede helft kreeg KRC Genk ditmaal een penalty. Karelis zette zich achter de bal, maar schoot naast. Een gemiste kans om op voorsprong te komen en die werd meteen afgestraft. Vanaken kreeg veel ruimte op de rand van de zestien en krulde de bal enig mooi voorbij doelman Vukovic.

Derde penalty

Toch was de zege zeker nog niet veilig. Dat bleek toen Nakamba hands beging in de zestien en de bal voor de derde keer in de match op de stip ging. Ditmaal was het Malinovsky die zijn verantwoordelijkheid opnam. De bal ging hard door het midden en tegen de netten voor een 2-2 eindstand.

KRC Genk mist de kans om zich stevig in de top 6 te nestelen. Al staat het wel nog zesde. Club Brugge blijft stevig aan kop met 60 punten.