Genk en Standard in top zes, Eupen laatste

Met nog één speeldag te gaan in de reguliere competitie staan Racing Genk en Standard in de top zes en geeft KV Mechelen de rode lantaarn opnieuw door aan Eupen. Zowel Malinwa als Eupen verloren hun wedstrijd. De punten blijven dus gelijk, maar KV Mechelen heeft nu een beter doelsaldo.

Standard – KV Mechelen: 3-2

KV Mechelen kwam tot twee keer toe op voorsprong op Sclessin, evenveel keer zette Standard de scheve situatie weer recht. Vooral na de 2-2 vlak voor rust kreeg Malinwa een tik en Standard maakte er in de tweede helft nog 3-2 van.

Antwerp – Eupen: 2-0

Antwerp heeft voor het eerst kunnen winnen in 2018. The Great Old won dankzij een veldgoal van Haroun en een penalty van Limbombe. Die was wel niet terecht, want de voorafgaande fout gebeurde buiten de zestien.

Eupen verliest zo net als rechtstreeks concurrent KV Mechelen. Beide ploegen blijven zo steken op 24 punten, maar na de 3-2 op Standard heeft Malinwa nu een beter doelsaldo en zo is de rode lantaarn opnieuw voor Eupen.

Waasland-Beveren – KRC Genk: 0-1

In de strijd om play-off 1 trok Philippe Clemen met Racing Genk naar zijn ex-club Waasland-Beveren. Genk won dankzij een doelpunt van Colley op twintig minuten van het einde. Play-off 1 is nu zo goed als binnen voor de Limburgers.

Club Brugge – KV Kortrijk: 2-1

Competitieleider Club Brugge kon nu al vijf wedstrijden op rij niet meer winnen en wou daar verandering in brengen tegen KV Kortrijk. Club was de betere ploeg op het veld, maar kon niet scoren in de eerste helft. Na de pauze vielen de doelpunten wel. Diaby bracht Club op voorsprong, maar Stojanovic maakte gelijk vanop de stip. Tien minuten voor tijd stelde Limbombe de zege veilig.

Zulte Waregem – Anderlecht: 2-3

De eerste achtervolger van Club Brugge is niet langer Charleroi, maar wel Anderlecht. Paars-wit won op bezoek bij Zulte Waregem met 2-3. Lukasz Teodorczyk lijkt zijn neus voor doelpunten te hebben teruggevonden want hij maakte er twee van de drie. Het verschil tussen paars-wit en Club Brugge is wel nog altijd twaalf punten.

KAA Gent – KV Oostende: 2-3

AA Gent – KV Oostende werd een speciale wedstrijd voor trainers Yves Vanderhaeghe en Adnan Custovic, zijn ex-assistent bij KVO. Het is KVO die zijn ex-trainer een hak zette vanavond. De kustploeg kwam met 2-3 winnen in de Ghelamco Arena. In de toegevoegde tijd ging de tussenstand van 1-2 naar 2-2 en uiteindelijk bezorgde Zivkovic KV Oostende nog de zege.

Charleroi – STVV: 0-0

Zoals eerder vermeld is Charleroi de tweede plaats kwijt aan Anderlecht. De Carolo’s kwamen thuis niet verder dan een 0-0-gelijkspel tegen STVV. Het is al het zesde gelijkspel op een rij voor de troepen van Felice Mazzu.

Moeskroen – Lokeren: 1-2

Tot slot heeft Lokeren zich verzekerd van het behoud. Op bezoek bij Moeskroen wonnen de Waaslanders met 1-2 na doelpunten van Maric en Filipovic. In het klassement springt Lokeren ook over Moeskroen naar de dertiende plaats.