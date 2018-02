Genk in bekerfinale na nipte winst

Racing Genk heeft zich vanavond in een barkoude en maar voor de helft gevulde Luminus Arena als eerste geplaatst voor de finale van de Beker van België. In de terugwedstrijd van de halve finales haalden de Genkenaren van coach Philippe Clement het met het kleinste verschil (1-0) van KV Kortrijk, voldoende om de 3-2 nederlaag van vorige week uit te wissen.

Ibrahima Seck scoorde na zestien minuten het enige doelpunt van de wedstrijd. Dat was voldoende om Genk een vijfde Bekerfinale in twintig jaar te bezorgen.

De vorige vier finales wonnen de Genkenaren allemaal. In 2013 stak de ploeg uit de mijnstad de trofee een laatste maal in de lucht, na een 2-0 zege tegen Cercle Brugge. In diezelfde twintig jaar speelden ze negen keer de halve finales, vorig jaar het eindstation. Deze Bekerfinale is dan weer een opsteker in een voor het overige kleurloos seizoen.

Genk is een echte bekerploeg geworden en op 17 maart wacht in het Brusselse Koning Boudewijnstadion de winnaar van het duel tussen Club Brugge en Standard. De West-Vlaamse competitieleider verloor vorige week de heenwedstrijd met zware 4-1 cijfers en staat donderdagavond in de return in het Jan Breydelstadion voor een loodzware opdracht.