Geen Navas tegen Man United

Jesus Navas geraakt niet speelklaar voor de terugwedstrijd komende dinsdag tegen Manchester United. De Spaanse middenvelder van Sevilla is geblesseerd aan de kuit en mist de achtste finale.

Navas raakte tien dagen geleden geblesseerd in de wedstrijd tegen Atlético Madrid. De 32-jarige middenvelder blijft nog steeds sukkelen met zijn kuit en het is onduidelijk wanneer hij precies zal terugkeren. In de achtste finale van de Champions League neemt Sevilla het op tegen Manchester United. De heenwedstrijd in Spanje eindigde op een scoreloos gelijkspel.