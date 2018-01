Bij AA Gent stond er zondag een strandtraining op het programma. Vergis u niet, van een “Lazy Sunday” was geen sprake. Na de opwarming werkten de Buffalo’s enkele teambuildingactiviteiten af waaronder touwtrekken en andere groepsspelen. De technische staf met trainer Yves Vanderhaeghe deed maar wat graag mee.

Lazy sunday at the beach? Not quite... #stageOliva pic.twitter.com/08JirlAShC

