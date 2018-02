Geen goal? Batshuayi haalt blond haar weg

Michy Batshuayi heeft een kleine week met enkele blonde lokken rondgelopen. Maar na het gelijkspel in de competitiewedstrijd tegen Augsburg haalt ‘Batsman’ z’n blonde haar opnieuw weg. “Geen goal, geen overwinning, bye bye blond haar” zegt hij op Instagram.

Michy Batshuayi heeft zich in geen tijd opgewerkt tot publiekslieveling bij Borussia Dortmund. In z’n eerste wedstrijd scoorde hij meteen twee keer. Batshuayi speelde ook een cruciale rol in de kwalificatie voor de achtste finales in de Europa League. In de thuiswedstrijd tegen het Italiaanse Atalanta scoorde hij twee keer in een 3-2 overwinning. Na de 1-1 in de terugwedstrijd gaat Dortmund Europees een ronde verder.

Enkele dagen na die kwalificatie blondeerde Batshuayi enkele van z’n haarlokken. Maar na het 1-1 gelijkspel tegen Augsburg, moeten die opnieuw wijken. Batshuayi scoorde niet en z’n ploeg wist ook voor het eerst sinds z’n komst niet te winnen in de Bundesliga. Reden genoeg om afscheid te nemen van het blonde haar.