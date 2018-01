Franck berrier is terug bij KVO

De plooien zijn weer gladgestreken tussen Franck Berrier en Marc Coucke en dus is de Franse middenvelder opnieuw welkom in de A-kern van KV Oostende. Berrier trainde de voorbije maanden mee met de beloften. Hij is blij om weer bij zijn collega’s te zijn: “Het is alsof ik nooit ben weggeweest.”

Berrier vertelt in een gesprek met KVO TV dat hij eind vorige maand een telefoontje kreeg van Marc Coucke, tot maart nog altijd de voorzitter van KV Oostende. “We hebben een kwartiertje met mekaar gepraat. Hij vroeg of ik weer deel wou uitmaken van de groep. Ik zei ja en we legden onze meningsverschillen bij. We besloten om 2018 met een propere lei te starten.”

De 33-jarige Berrier speelt sinds 2013 aan de kust, maar werd in oktober om disciplinaire redenen naar de beloften verwezen. “Ik zette me altijd in bij de beloften, want die jongens konden er ook niets aan doen. Ik ben een profvoetballer en moest dus positief blijven. Het kwam ook van twee kanten. De jonge spelers en trainer hebben mij goed ontvangen. Dankzij hen kon ik mijn fysiek ook op peil houden.”

Nu gaat Berrier opnieuw op zoek naar zijn beste niveau bij de A-kern. “Het stagebegin was niet makkelijk, want ik train al meer dan een maand niet meer in groep. Het is dus moeilijk om het juiste ritme weer te vinden, maar ik ben gemotiveerd om weer mijn niveau te halen. Daarvoor zal ik ook nauw samenwerken met de technische staf. Ik integreer ook zonder problemen weer in de groep. Het is alsof ik nooit ben weggeweest.”