Fiorentina noemt complex naar Astori

“Centro Sportivo Davide Astori”, zo gaat het trainingscomplex van Fiorentina voortaan heten. De Italiaanse eersteklasser brengt zo hulde aan haar begin deze maand overleden kapitein Davide Astori.

De 31-jarige verdediger overleed begin deze maand onverwacht in zijn slaap. Hij was toen in Udine, waar hij zich met de selectie van Fiorentina voorbereidde op de wedstrijd tegen Udinese. Vermoedelijk kreeg Astori een hartaanval in zijn slaap.

Astori speelde bij Fiorentina met rugnummer 13. De club besloot eerder al om dat nummer nooit meer te dragen. Ook zijn voormalige werkgever Cagliari heeft dat nummer teruggetrokken. Duizenden fans van Fiorentina kwamen op 8 maart samen voor zijn uitvaart. Hij laat een vrouw en een dochtertje van twee na.

