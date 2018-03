Opvallend beeld deze morgen: Marouane Fellaini stond in GQ Magazine met een soort van Mickey Mouse-kapsel. Fellaini ruilde voor de gelegenheid z’n afro-kapsel even in voor een iets meer opvallende coupe. Deze namiddag reageerde collega-Rode Duivel Axel Witsel met een soortgelijke foto. Is zo meteen een trend ingezet.