Fellaini stopt na WK als Rode Duivel

Marouane Fellaini zou zich na het WK in Rusland van 2018 niet meer beschikbaar stellen voor de Rode Duivels. Dat heeft de middenvelder van Manchester United gezegd in een maandag gepubliceerd interview met HUMO.

"Ja", antwoordde "Big Fella" stellig op de vraag of het WK in Rusland van komende zomer zijn laatste grote toernooi als Rode Duivel wordt. "Ik zit twaalf jaar bij de nationale ploeg, en ben er ondertussen één van de oudsten. Je hebt Vincent Kompany, Thomas Vermaelen, Mousa Dembélé en dan kom ik. Ik hoef niemand meer iets te bewijzen. Niet in Engeland, niet in België. Overal heb ik het waargemaakt."

De dertigjarige Fellaini maakte in februari 2007 zijn debuut voor het nationale elftal. Sindsdien verzamelde hij tachtig caps en scoorde hij zestien doelpunten. Dat maakt hem na Romelu Lukaku en Eden Hazard de meest trefzekere Rode Duivel van de huidige generatie.