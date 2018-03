Fellaini opnieuw in selectie na blessure

Bij Manchester United kunnen ze weer rekenen op Marouane Fellaini. De Rode Duivel is verlost van zijn knieblessure, die hij eind januari opliep in een duel tegen Tottenham. Sindsdien kwam Fellaini niet meer in actie voor de Mancunians. Manchester United speelt zondag de topper thuis tegen Liverpool.

Marouane Fellaini onderging een operatie aan de meniscus van zijn linkerknie. Aanvankelijk werd verwacht dat ‘Big Fella’ tot eind maart niet zou kunnen spelen, maar zijn herstel ging vlotter dan gedacht. Manchester United maakte vrijdag de selectie bekend voor de topper tegen Liverpool dit weekend, waar onze Rode Duivel opnieuw deel van uitmaakt.

Romelu Lukaku

José Mourinho had op de persconferentie nog enkele lovende woorden voor zijn spits Romelu Lukaku. “Hij is een zeer belangrijke speler voor mij, hij is één van de jongens die ik vertrouw. Ik hou van zijn attitude en karakter. Het gaat niet altijd om het maken van doelpunten, maar ook de spirit die hij brengt als speler voor het team.”

Jose on @RomeluLukaku9: "He's an important guy for me, he's one of the guys that I trust - I love his attitude and character. It's not just about the goals he scores, but what he brings to the team and he brings to the team exactly that, his spirit." #MUFC pic.twitter.com/iKKAXj0Ol1

