FA stuurt aan op videoref in Premier League

De Engelse bond verwacht de invoering van de videoref in de Engelse competitie. De video assistant referee is afgelopen weekend goedgekeurd door de internationale spelregelcommissie IFAB. “Ik heb echt het gevoel dat het voor de Premier League niet een vraag van of, maar van wanneer is”, aldus directeur van de FA Martin Glenn.

De laatste proeven met de videoscheidsrechter in Engeland hebben wisselende reacties gekregen. Toch verwacht de FA dat de Premier League de videoref gaat overnemen. “De Premier League is de meest lucratieve competitie ter wereld, dus de gevolgen van een mislukte implementatie van de VAR zouden heel ernstig zijn”, volgens directeur Glenn.

WK Rusland

Bovendien is het systeem klaar om gebruikt te worden op het WK voetbal in Rusland deze zomer. De videoref heeft al groen licht gekregen van een commissie van de IFAB. FIFA zal waarschijnlijk 15 of 16 maart beslissen in Bogota of het systeem gebruikt zal worden in Rusland.