Extra concurrent voor Kompany

Aymeric Laporte verlaat Athletic Club voor Manchester City. De Citizens betalen 65 miljoen euro voor de centrale verdediger. Laporte is zo de tweede duurste verdediger ooit.

Pep Guardiola ziet hem alvast graag komen: “We kennen zijn kwaliteiten. Hij heeft ervaring op het hoogste niveau en de kwaliteiten om ons te helpen.” Zelf kan Laporte ook niet wachten: “Ik kijk er naar uit om onder Guardiola te werken. Ik ben gekomen om successen te boeken.”

De 23-jarige Fransman speelde sinds 2012 voor Athletic Club. Hij speelde er 222 wedstrijden, maar wacht nog steeds op zijn eerste cap voor de Franse nationale ploeg. Hij krijgt bij City het rugnummer 14.

Opvallend: het is al de vierde verdediger die City dit seizoen koopt, naast Walker (51 miljoen euro), Mendy (57,5 miljoen euro) en Danilo (30 miljoen euro). In totaal hebben de Mancunians in 2017-2018 al 311 miljoen euro uitgegeven aan inkomende transfers.