Eurostadion: Schauvliege weigert vergunning

Minister van Omgeving en Natuur Joke Schauvliege (CD&V) kent geen vergunning toe voor de bouw en de exploitatie van het Eurostadion op Parking C. Dat bevestigt de minister aan VTM NIEUWS. "Zowel op het vlak van mobiliteit als op de grootte van het project waren er dingen mis met de vergunningsaanvraag", klinkt het.

Schauvliege liet zich in haar beslissing bijstaan door achttien raadgevers, en weigert op basis van hun adviezen de omgevingsvergunning. De grote struikelblokken waren mobiliteit en de grootte van het project. Zo zou het complex dubbel zo groot zijn als is toegestaan in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan.

Ook zou bouwheer Ghelamco in haar vergunningsaanvraag ervan uitgaan dat de mobiliteitsdruk niet heel groot zou worden door de bouw van het stadion. Ghelamco spreekt van een 'modal split' met alternatieve vervoersmiddelen van en naar het Eurostadion, maar verduidelijkt nergens hoe die er komen.

Op basis van alle bezwaren weigert Schauvliege dus de vergunning.