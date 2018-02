Europa League: Belgen met wisselend succes

Schommelende prestaties voor de Belgen in de Europa League voetbal. Michy Batshuayi, Jordan Lukaku en Yannick Carrasco stoten door naar de volgende ronde. Voor Dries Mertens, Adnan Januzaj en Charly Musonda jr. stopt het Europees avontuur.

Michy Batshuayi, die de 90 minuten volmaakte bij Borussia Dortmund, heeft zich nipt kunnen plaatsen ten koste van Atalanta. De Duitsers kwamen al snel 1-0 achter, maar de late gelijkmaker van Schmelzer bezorgde de Borussen een ticket voor de volgende ronde.

Na de match stuurde de Rode Duivel een tweet de wereld in. Hij kreeg racistische geluiden van de Atalanta-fans te slikken. “2018 en nog altijd racistische apengeluiden uit de tribunes … echt?! Hopelijk hebben jullie plezier bij het volgen van de Europa League op tv, want wij stoten door.”

2018 and still racists monkey noises in the stands ... really ?! hope you have fun watching the rest of @EuropaLeague on TV while we are through#SayNoToRacism #GoWatchBlackPanther