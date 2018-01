Eupen geeft rode lantaarn door aan KV Mechelen

Eupen heeft vanavond voor de verrassing van de 23e speeldag in de Jupiler Pro League gezorgd. Dankzij een owngoal van Francis Nganga (44.) op slag van rusten haalden ze het met 1-0 van Charleroi, de nummer twee in de stand. Met negentien punten springen ze over KV Mechelen (18) naar de voorlaatste plaats.

Charleroi blijft tweede, maar ziet de kloof met leider Club Brugge mogelijk weer uitdiepen. De Bruggelingen sluiten de midweekspeeldag morgen af met een West-Vlaams onderonsje tegen KV Oostende. Blauw-zwart leed zondag in Antwerp zijn eerste puntenverlies in anderhalve maand, maar kan in eigen huis nog steeds bogen op een uitstekende thuisreputatie.

Antwerp - AA Gent: 1-1

In de topper van deze speeldag deelden Antwerp en AA Gent netjes de punten (1-1). Roman Yaremchuk met zijn tweede doelpunt in vier dagen bracht de Gentenaars op de Bosuil 0-1 voor, Stallone Limbombe zorgde op slag van rusten voor de gelijkmaker. Een weinig aantrekkelijke tweede helft leverde geen doelpunten meer op, waardoor Gent en Antwerp met 36 punten respectievelijk op de vierde en vijfde plaats blijven.

Anderlecht - Waasland Beveren: 2-2

Dan was er in het Constant Vanden Stockstadion in de wedstrijd tussen Anderlecht en Waasland-Beveren (2-2) heel wat meer te beleven, met een hoofdrol voor Anderlecht-huurlingen Davy Roef en Isaac Thelin. Waasland-Beveren was op het veld van de regerende kampioen doorlopend de betere ploeg en kwam ook twee keer verdiend op voorsprong.

Nadat Ampomah reeds na elf minuten de openingstreffer had gescoord, zorgde Lukasz Teodorczyk na 40 minuten voor de gelijkmaker, na een misser van doelman Roef. Thelin bracht Beveren na 81 minuten van op de stip opnieuw voor, het tweede doelpunt van Thelin in het Astridpark. Vorig seizoen trof hij voor Anderlecht in POI raak tegen Zulte Waregem. Gent-huurling Kenny Saief lukte twee minuten later echter al de gelijkmaker. In blessuretijd kon hij matchwinnaar worden, maar trapte een strafschop veel te zwak binnen het bereik van Roef.

Anderlecht is zo met 44 punten derde, Waasland-Beveren zit in de middenmoot met 29 stuks.

Lokeren - Racing Genk: 1-2

Racing Genk deed een goede zaak door op bezoek bij het Lokeren van ex-coach Peter Maes met 1-2 te gaan winnen. Beide doelpunten vielen na de pauze. Joseph Aidoo opende na 56 minuten de score, Dante Vanzeir (67.) stelde iets meer dan tien minuten later de zege veilig. De aansluitingstreffer van Skulason na 88 minuten van op de stip kwam te laat.

Dankzij de zevende overwinning van het seizoen stijgen de Genkenaars naar de zevende plaats in de stand en blijft Play-off I dus in zicht. Gisteren tuimelde Standard na een 2-1 nederlaag bij Zulte Waregem al uit de top zes en hield STVV de drie punten thuis tegen KV Mechelen, wat het ontslag van Aleksandar Jankovic inluidde. De Serviër werd inmiddels al vervangen door de Nederlander Dennis van Wijk. Kortrijk ging dan weer met 0-3 winnen bij de buren uit Moeskroen, die blijven wegzakken in het klassement.