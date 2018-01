Essevee wint, KVM verliest opnieuw

KV Mechelen blijft voorlaatste na een vijfde opeenvolgende competitienederlaag. Malinwa verloor met 2-0 op het veld van STVV. Morgen krijgt rode lantaarn Eupen zelfs de kans om over KV Mechelen te springen. Daarvoor moet Eupen wel winnen van het nummer twee Charleroi.

KV Mechelen verloor vorig weekend al van rechtstreekse concurrent Zulte Waregem. Voorzitter Timmermans zei toen dat er nog maar twee degradatiekandidaten waren: Eupen en KV Mechelen. Tegen STVV was Mechelen constant de mindere. De Limburgers scoorden één keer in elke helft via Texeira en Dussaut. Voor STVV was het de eerste zege in bijna 3 maanden en het springt zo over Standard naar de zesde plaats in de stand.

Essevee wint

Zulte Waregem heeft opnieuw een uitstekende zaak gedaan in de strijd tegen de degradatie. De ploeg van Francky Dury won in eigen huis met 2-1 van Standard. Invaller Saponjic maakte in de blessuretijd het winnende doelpunt. Vlak daarvoor moest Standard-speler Edmilson met een tweede gele kaart naar de kant.

KV Kortrijk heeft ook een goede zaak gedaan. Op het veld van Moeskroen wonnen de West-Vlamingen met 0-3. Jérémy Perbet, Teddy Chevalier en Idir Ouali maakten de Kortrijkse doelpunten. Voor Chevalier was het z’n elfde goal van het seizoen, evenveel als topschutter Thelin van Waasland-Beveren.