Erik Gerits nieuwe CEO bij Genk, exit Patrick Janssens

Patrick Janssens is ontslagen als CEO van voetbalclub Racing Genk. Vanaf juni wordt Erik Gerits de nieuwe CEO. "Ik ben al 24 jaar betrokken bij de ploeg. Ik volg nu de keuze van m'n hart", zegt Gerits op een persconferentie.

Patrick Janssens, voormalig burgemeester van Antwerpen, werd in 2014 CEO van Racing Genk, maar werd nooit helemaal aanvaard door de supporters. Deze winter kreeg hij het ook aan de stok met de directie en Raad van Bestuur van de club. Vandaag werd besloten de samenwerking stop te zetten.

"We beëindigen de samenwerking met Patrick Janssens en varen een nieuwe koers. Bij een nieuwe koers hoort natuurlijk ook een nieuwe schipper", zegt de voorzitter van Genk Peter Croonen op een persconferentie na afloof van de wedstrijd tegen Zulte-Waregem.

"M'n hart gevolgd"

"Vorig weekend ben ik gecontacteerd door de voorzitter met de vraag om algemeen directeur te worden van KRC Genk", zegt Erik Gerits. "Ik heb op dit moment ook een andere fantastische job. Ik ben gedeputeerde van de provincie Limburg. Ik kon kiezen om gedeputeerde te blijven en een dag in de week voor KRC Genk te werken of om voltijds algemeen directeur te worden. Die keuze was niet gemakkelijk. Ik heb de keuze van m'n hart gevolgd. Ik ben al meer dan 24 jaar betrokken bij de club", zegt Gerits nog.

Gerits wordt pas in juni CEO van Genk. "Ik heb wel de belofte gemaakt dat ik de dossiers waarmee ik bezig ben op een correcte manier zal afhandelen. Ik moet ook mijn opvolger voldoende begeleiden in z'n nieuwe functie."