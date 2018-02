Einde seizoen voor ref Delferière

Scheidsrechter Sébastien Delferière zal dit jaar niet meer in actie komen. Dat meldt hij aan RTBF. Hij heeft last van een meniscusblessure die al even aansleepte, en moet geopereerd worden.

Die onvermijdelijke operatie volgt op 16 maart. Hij zal dus zeker vijf tot zes maanden buiten strijd zijn. “Ik focus me nu al op volgend seizoen”, merkt de 36-jarige scheidrechter op. “Het zou verkeerd zijn om dit seizoen nog een of twee wedstrijden te willen fluiten.”

“In tegenstelling tot een speler moet de scheidsrechter de 90 minuten altijd volhouden. Door een fysieke verzwakking zou de helderheid afnemen. En dat zou de clubs schade berokkenen”, eindigt Delferière.