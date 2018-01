Einde play-offs in zicht?

De kans dat de Pro League over enkele jaren afscheid neemt van het play-offsysteem is reëel. Op 21 februari komen de profclubs samen voor een debat over het competitieformat. Volgens Het Nieuwsblad wordt het front tegen de huidige competitieformule steeds groter.

Sinds het seizoen 2009-2010 strijden de zestien clubs in eerste klasse voor een plekje in play-off 1, de top zes van het klassement. Voor de start van die competitie worden de punten dan gehalveerd, waardoor we telkens een spannend slot van het seizoen kregen.

Tweederdemeerderheid in 2020

Club Brugge is op dit moment de grootste ploeg die zich verzet tegen het play-offsysteem. AA Gent is dan weer voorstander van de play-offs – mede omdat voorzitter Ivan De Witte aan de wieg stond van die competitieformule in de Jupiler Pro League.

Om het competitieformat te veranderen, is er op dit moment een meerderheid van tachtig procent nodig. Vanaf 2020 volstaat een tweederdemeerderheid onder de 24 profclubs. Daarvoor zouden er genoeg stemmen kunnen verzameld worden, schrijft Het Nieuwsblad.

Verschillende formules op tafel

Aan La Capitale vertelde Pierre François, de voorzitter van de Pro League, dat er verschillende formules op tafel liggen. “Zelfs één met het samenvoegen van de Jupiler Pro League en de Proximus League.”