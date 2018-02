Eerste duel ooit tussen Juventus en Spurs

Juventus en Tottenham ontmoeten elkaar vanavond voor de eerste keer op het hoogste niveau. Het wordt meteen een wedstrijd met grote inzet, maar een uitgesproken favoriet is er niet.

Bij Tottenham is Harry Kane de man om in het oog te houden. De 24-jarige Engelse spits scoorde zes keer in de vijf Champions League-wedstrijden die hij dit seizoen al speelde en was in de Premier League al goed voor 23 goals. Toch is Juventus-coach Massimo Allegri ook overtuigd van de kwaliteit van zijn spits Gonzalo Higuain. “Ik zou nog altijd Pipita kiezen als mijn nummer 9”, vertelt Allegri.

Twee finales

Juventus heeft op het Europese niveau wel al een pak meer ervaring als de Spurs. Zo is het nog maar de tweede keer dat Tottenham zich bij de laatste zestien schaart. Juventus daarentegen speelde in de afgelopen drie seizoenen twee keer de Champions League-finale. “Ze zijn ongelooflijk stug en hun blok is erg moeilijk af te breken”, beseft Tottenham-trainer Mauricio Pochettino.

Juventus - Tottenham is vanavond live te volgen op Q2 vanaf 20u25. De gasten in de studie zijn Peter Maes en Jan Boskamp. Na de wedstrijd tussen Juventus en Tottenham volgt er nog een uitgebreide samenvatting van Basel - Manchester City