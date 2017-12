"Eden Hazard ziet zichzelf wel bij Real"

Is Eden Hazard op weg naar Real Madrid? Volgens zijn vader Thierry, ziet Eden zichzelf wel voetballen bij de Koninklijke. Hij zegt ook dat Hazard een contractverlenging bij Chelsea heeft geweigerd om met Real te kunnen praten. Thierry Hazard doet zijn verhaal in de kranten van Sudpresse.

De flirt tussen Eden Hazard en Real Madrid is er eentje die al een hele tijd duurt. Zeker sinds Zinedine Zidane er hoofdcoach is. Zidane is fan van Hazard en voor Hazard is Zizou zijn idool. De Rode Duivel ligt wel nog tot 2020 onder contract bij Chelsea, maar Hazard zou de verkennende gesprekken voor een contractverlenging in Londen hebben gestaakt.

Vader Thierry Hazard bevestigt dat de interesse van Real Madrid een van de redenen is. “Eden heeft een contractverlenging geweigerd, omdat hij zichzelf wel bij Real Madrid ziet voetballen. Als de kans zich voordoet, wil hij kunnen ingaan op een voorstel uit Madrid.” Thierry Hazard benadrukt wel dat er nog geen contact is geweest met Real Madrid.

Eden Hazard voetbalt al meer dan vijf jaar bij Chelsea. Met de Engelse club werd hij twee keer kampioen, won hij een keer de Europa League en de Engelse League Cup.