Eden Hazard is 'Devil of the Year'

De supporters van de Rode Duivels hebben Eden Hazard verkozen tot hun Devil of the Year. De oudste Hazard kreeg liefst 10.280 stemmen achter zijn naam en blijft zo Kevin De Bruyne (4.710) en Romelu Lukaku (3.223) ruimschoots voor.

Fans verkozen het afgelopen jaar na elke wedstrijd hun 'Devil of the Match'. De top drie van elk van de tien partijen vormen de shortlist van genomineerden. Zo kwamen in totaal veertien spelers in aanmerking voor de titel van 'Devil of the Year 2017': Michy Batshuayi, Christian Benteke, Yannick Carrasco, Nacer Chadli, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Marouane Fellaini, Eden Hazard, Thorgan Hazard, Romelu Lukaku, Dries Mertens, Thomas Meunier, Youri Tielemans en Jan Vertonghen.

De goede prestaties van Hazard tijdens de WK-kwalificatiecampagne zijn de supporters duidelijk bijgebleven. Het is de eerste keer dat Eden wordt verkozen tot 'Devil of the Year'. In 2016 won Dries Mertens voor Eden Hazard en Radja Nainggolan. De laureaat het jaar voordien was Kevin De Bruyne. De middenvelder haalde het toen voor Dries Mertens en Radja Nainggolan.