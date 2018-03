AS Roma heeft zich ten koste van Shakhtar Donetsk geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. In Rome konden de Italianen een 2-1 nederlaag uit de heenwedstrijd nog goedmaken. Edin Dzeko maakte het enige doelpunt van de partij. Voor de ploeg van Radja Nainggolan is het al 10 jaar geleden dat het nog eens kon doorstoten tot de kwartfinales van het kampioenenbal.