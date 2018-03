Duivels willen inspraak in reclame

De Rode Duivels willen meer inspraak in reclamecampagnes. Ze vrezen namelijk dat hun foto's gebruikt zullen worden voor campagnes, die niet stroken met hun imago. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Het ziet ernaar uit dat er weer moeilijke onderhandelingen zitten aan te komen tussen de Rode Duivels en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). In augustus was er een akkoord in zicht, maar dat was nog niet geconcretiseerd omdat de spelers niet te spreken zijn over een aantal clausules, schrijft Het Laatste Nieuws.

Welk product?

De KBVB wil hen namelijk geen inspraak geven in de aard van de campagnes. Dat wil zeggen dat de Rode Duivels niet op voorhand weten voor welk product hun foto gebruikt zal worden. En dat kan niet, vinden ze.

Nieuw overleg

Ook de tweede clausule, waardoor de spelers tijdens het WK enkel reclame mogen maken voor partners van de voetbalbond, zet kwaad bloed. Heel wat spelers hebben namelijk sponsorcontracten lopen. Volgende week volgt een nieuw overleg, aldus Het Laatste Nieuws.