Duivels trekken geel uitshirt aan op WK

De Rode Duivels hebben hun uitshirt voorgesteld voor het WK deze zomer in Rusland. Het is een geel truitje, met de Belgische vlag op de schouders. De Duivels zullen het volgende week dinsdag voor het eerst dragen in de oefeninterland tegen Saoedi-Arabië.

De inspiratie voor het gele shirt komt van het keeperstenue dat Jean-Marie Pfaff droeg tijdens het EK van 1984 in Frankrijk. “Met dit retro-aspect in gedachten, zorgt de graphic op het shirt voor een progressieve touch”, laat de KBVB weten. “Samen met de ronde hals krijgt het shirt hiermee een moderne uitstraling.”

De namen en nummers op het shirt zullen zwart zijn, net als het broekje. Op de zijkant zullen de Adidas-strepen de Belgische driekleur hebben. Hetzelfde geldt voor de gele kousen, waarbij de zwarte en rode strepen dit effect geven.

Ook met het rode homeshirt trok de voetbalbond terug in de tijd. Het werd geïnspireerd op het iconische shirt uit 1984, met ruiten op de borst en het bondslogo centraal.